Девушка Тимати похвасталась фигурой после родов

Модель и девушка российского рэпера Тимати, Валентина Иванова, показала подписчикам в своем Telegram-канале стальной пресс спустя полгода после родов. Она поделилась, что вместо тяжелых тренировок она выбрала мягкий режим и теперь довольна результатом.

Сейчас я нахожусь в очень легком режиме, не давлю на себя, не заставляю себя, чувствую свое тело, свои эмоции. После беременности очень важно соблюдать этот баланс, заботиться о себе не только физически, но и ментально, — написала модель.

Иванова также заявила, что в будущем планирует начать полноценные тренировки, чтобы проработать все аспекты своей фигуры. Она также отметила, что важно с самого детства вырабатывать в себе здоровые привычки.

Ранее модель и бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова поделилась в социальных сетях личным опытом, рассказав о нервном срыве. Она объяснила, что это произошло из-за болезни, напряженной работы и отсутствия няни. До этого Решетова старалась не показывать слабость, но теперь осознала важность паузы и восстановления. Модель подчеркнула, что имеет право на эмоции, как и любой другой человек.