Канада ввела санкции против российского рэпера

Российский артист Тимати (Тимур Юнусов) в феврале 2026 года вновь появился в санкционном списке Канады SEMA, сообщили «Газете.Ru» в сервисе проверки контрагентов Rusprofile. Исполнитель находился в этом перечне с июля 2023 года по июнь 2024 года.

Канада применяет ограничения в рамках закона Special Economic Measures Act. Документ дает правительству право вводить автономные санкции, включая ограничения на торговые и коммерческие операции, замораживание активов и запреты на въезд.

По информации Rusprofile, Тимур Юнусов выступает учредителем компаний «Арена», «СВ», «Ракета Инвест», «Никитская 24», «Виттория» и «Ракета Лимитед». Он также зарегистрирован в статусе индивидуального предпринимателя.

Ранее Тимати показал в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена), как тренирует шестилетнего сына Ратмира. На опубликованных кадрах артист вместе с ребенком занимается серфингом и отрабатывает технику погружения под воду. Рэпер тщательно оберегает свою личную жизнь и редко показывает семью. Однако в последнее время он стал чаще делиться снимками и видео с детьми и своей возлюбленной Валентиной Ивановой, которая три месяца назад родила Тимати дочь Эмму.