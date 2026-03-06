Зимняя Олимпиада — 2026
В США признали превосходство России в создании боевых дронов

Пентагон признал превосходство российских БПЛА и эффективность центра «Рубикон»

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Россия обладает преимуществом при создании боевых дронов, заявил генерал-майор Сухопутных войск США Стивен Маркс. Он подчеркнул, что сейчас характер боевых действий меняется и беспилотники становятся многофункциональным средством для выполнения задач.

В качестве примера он привел российский центр «Рубикон». Речь не только, по словам Маркса, о техническом совершенстве, но и о целой структуре организации и обеспечения: беспилотное подразделение создается при значительном финансировании и занимается централизованными закупками беспилотных систем, внедрением новой тактики и подготовкой операторов.

При этом ранее аудиторы Пентагона, Госдепа и USAID в докладе Конгрессу США подтвердили превосходство российских сил над ВСУ. В их документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства, говорится, что украинские военные испытывают нехватку личного состава и техники, армия Украины серьезно измотана, а бойцы «остаются плохо подготовленными к реагированию на тактические наступления российских сил».

Тем временем военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов, комментируя сообщение о секретном тендере Пентагона по разработке технологии автономного управления роем дронов, усомнился, что это даст эффект. Он отметил, что создание подобного оружия потребует многолетних изысканий, поэтому США не смогут быстро создать управляемые голосом дроны.

