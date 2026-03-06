Одна из американских баз на Ближнем Востоке попала под удар иранских БПЛА Иран атаковал беспилотниками военную базу США в Кувейте

Иранские военные атаковали военный лагерь США Аль-Удайри в Кувейте, сообщил представитель штаба войск ПВО Исламской Республики. Для ударов использовались дроны-камикадзе, передает агентство Tasnim.

Месторасположение американских террористов в лагере Аль-Удайри в Кувейте также стало целью ударов дронов-камикадзе ВМС, — сказал военный.

Ранее сообщалось, что два иранских бомбардировщика Су-24 были «в двух минутах» от удара по крупнейшей военной базе США на Ближнем Востоке, прежде чем их сбили Военно-воздушные силы Катара. По информации источников, одной из целей бомбардировщиков была авиабаза Аль-Удейд, на которой обычно находятся 10 тыс. американских военнослужащих.

До этого газета The New York Times назвала иранские беспилотники Shahed «смертоносным оружием» в конфликте с США и Израилем. По сообщению издания, Тегеран запустил около 2 тыс. таких дронов с начала военной операции. Иран использует Shahed для атак по всему региону, включая удары по отелям и военным базам США, добавили в источнике. Издание отмечает, что производство дронов обходится кратно дешевле, чем изготовление ракет.