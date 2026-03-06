Россиян будут вывозить из ОАЭ в четыре рейса

«Аэрофлот» 6 марта выполнит четыре рейса для вывоза граждан России, которые остались на Ближнем Востоке, передает пресс-служба авиакомпании. Первые два вылета состоятся из Дубая в 13:10 и 15:00 по местному времени (14:10 и 16:00 мск). Остальные рейсы — из Абу-Даби в 15:40 и 17:10 (16:40 и 18:10 мск).

6 марта планируются к выполнению четыре прямых рейса на самолетах Boeing 777 в соответствии с полученными слотами от аэропортов Дубая и Абу-Даби, — сказано в сообщении.

Также стало известно, что находящиеся в ОАЭ россияне могут выехать из страны в Оман лишь за $500 (около 38,5 тыс. рублей) с человека, речь идет о «спасительных поездках» на фоне обстрелов со стороны Ирана. По мнению туристов, находиться там безопаснее. Дополнительным плюсом стал безвизовый режим: россияне могут находиться в Омане до 30 дней.

Ранее сообщалось, что западные СМИ обманывают общественность относительно трех сбитых в небе над Катаром американских истребителей. По словам аналитиков, скорее всего, их ликвидировали не «по ошибке», как хотят представить журналисты.