06 марта 2026 в 10:00

«Я бы тебя зацеловал»: звезду «Новеньких» обвинили в домогательствах

SHOT: актера Давыдова обвинили в домогательствах к ученицам театральных курсов

Артем Давыдов Артем Давыдов Фото: Социальные сети
Telegram-канал SHOT пишет, что российского актера Артема Давыдова, известного по роли в сериале «Новенькие», обвинили в домогательствах к ученицам, которые проходили у него курсы для поступления в театральные вузы. По информации канала, девушки заявляют о странных «подкатах» со стороны педагога, вопросах сексуального характера и предложениях интима.

Во время, когда у нас не было занятий, [он] устраивал созвоны по ночам — групповые, в Telegram. Он ко всем нам подкатывал, он всем нам говорил какие-то супермерзкие подкаты странные. По типу: «Ой, Маша, Маша, у тебя такие губы, я бы тебя зацеловал». Он задавал нам суперстранные вопросы по типу: «Девственницы вы или нет?», «Хотели бы вы секс втроем?», «Был ли у вас такой опыт?»приводятся слова одной из учениц.

В материале говорится, что однажды актер пригласил учениц, в том числе несовершеннолетних, на вечеринку в гости. По словам москвички Яны, звезда «Новеньких» предлагал ей сделку — интимную близость взамен на гарантированное поступление в вуз.

Однако сам Давыдов, как пишет канал, отрицает все обвинения, уверяя, что таким образом ему мстят обиженные абитуриенты. По его словам, они решили выместить на нем гнев, «отменив» его в театральной среде.

До этого суд оставил в силе приговор жителю Брянской области за домогательства к школьнице на пляже. Пенсионер проведет 12 лет в колонии строгого режима. Свою вину осужденный не признал. В оправдание он заявлял, что лишь помогал девочке выбраться из воды, опасаясь за ее безопасность.

