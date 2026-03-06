В Иране заявили о пуске ракет в сторону Израиля

Состоялся новый пуск ракет из Ирана в сторону Израиля, передает Гостелерадиокомпания Исламской Республики. Обострение конфликта случилось 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

Ранее в Иране заявили о готовности сражаться с США и Израилем «до последнего солдата и последнего патрона». В частности, замруководителя МИД страны Саид Хатибзаде подчеркнул, что у государства не осталось другого выбора.

До этого представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что агрессия США и Израиля против Ирана безосновательна. По ее словам, заявленные американской и израильской сторонами основания для нанесения ударов не нашли подтверждения.

Также сообщалось, что Вашингтон планирует проводить военную операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней. В частности, представители Центрального командования ВС США обратились к руководству Министерства войны с просьбой направить в штаб-квартиру командования в Тампе (штат Флорида) больше разведчиков для поддержки противостояния до сентября включительно.