США предрекли поражение в войне с главным противником из-за Ирана 19FortyFive: конфликт с Ираном приведет к поражению США в войне с Китаем

Боевые действия с Ираном приведут к поражению Соединенных Штатов в возможной войне с Китаем, пишет издание 19FortyFive. Американские аналитики предупреждают, что даже успешная операция против Тегерана может обернуться катастрофой на другом фронте.

В публикации отмечается, что, если конфликт затянется дольше самых оптимистичных прогнозов администрации президента Дональда Трампа, это создаст серьезные риски. Основные оборонительные системы и вооружения США в Индо-Тихоокеанском регионе будут истощены ради противостояния Ирану.

Обозреватели подчеркивают, что американский военно-промышленный комплекс не сможет оперативно восполнить перенаправленное на войну с Ираном вооружение. Это делает уязвимыми позиции США в Азии, где Китай только наращивает свое присутствие.

Ранее Трамп заявил, что Ирану понадобится 10 лет, чтобы восстановиться после ударов США и Израиля. По его словам, страна почти уничтожена. Политик отмечал, что Соединенные Штаты более настроены на продолжение боевых действий, чем Иран.