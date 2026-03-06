Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 15:39

США предрекли поражение в войне с главным противником из-за Ирана

19FortyFive: конфликт с Ираном приведет к поражению США в войне с Китаем

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Боевые действия с Ираном приведут к поражению Соединенных Штатов в возможной войне с Китаем, пишет издание 19FortyFive. Американские аналитики предупреждают, что даже успешная операция против Тегерана может обернуться катастрофой на другом фронте.

В публикации отмечается, что, если конфликт затянется дольше самых оптимистичных прогнозов администрации президента Дональда Трампа, это создаст серьезные риски. Основные оборонительные системы и вооружения США в Индо-Тихоокеанском регионе будут истощены ради противостояния Ирану.

Обозреватели подчеркивают, что американский военно-промышленный комплекс не сможет оперативно восполнить перенаправленное на войну с Ираном вооружение. Это делает уязвимыми позиции США в Азии, где Китай только наращивает свое присутствие.

Ранее Трамп заявил, что Ирану понадобится 10 лет, чтобы восстановиться после ударов США и Израиля. По его словам, страна почти уничтожена. Политик отмечал, что Соединенные Штаты более настроены на продолжение боевых действий, чем Иран.

США
Иран
Китай
войны
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше создают бесполетную зону на три месяца
Засекреченная карта провидцев: где на Земле можно спастись от Апокалипсиса
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Раскрыто, можно ли ориентироваться на фитнес-часы при подсчете калорий
В Якутии приняли меры после гибели местного жителя от стаи собак
Экс-главу компании «Регион» и гендиректора «Толстого» заподозрили в хищении
ФАС возбудила дело против блогера из-за рекламы на YouTube
Офтальмолог рассказала о признаках развития глаукомы
В Краснодаре закрыли небо
На Украине возбудили дело после «похищения» инкассаторов Ощадбанка
Увеличилось число пострадавших в ОАЭ из-за ракетных обстрелов
Раскрыты подробности о забитом до смерти 18-летнем россиянине
США предрекли поражение в войне с главным противником из-за Ирана
Водителя вырезали из кабины после серьезного ДТП на КАД Петербурга
Генетик рассказал о причинах варикозной болезни
Россиянам рассказали, ждать ли дефицита томатов из-за войны в Иране
Экс-нардеп ответил, как переброс дроноводов ВСУ в Иран подкосил Украину
Дочь Ефремова назвала одно преимущество Хабенского перед Богомоловым
«Радиостанция Судного дня» вновь передала загадочное сообщение
«Форум в большом городе» собрал 16,5 миллиона зрителей
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.