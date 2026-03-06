Зимняя Олимпиада — 2026
В Баку задержали восемь граждан Азербайджана за работу на КСИР

Восемь граждан Азербайджана задержаны в Баку за работу в интересах КСИР, сообщает пресс-служба азербайджанской Службы госбезопасности (СГБ). В ведомстве указали, что они получали взрывные устройства и выполняли поручения, связанные с подготовкой покушений.

В результате комплексных контрразведывательных мероприятий СГБ Азербайджана предотвращены террористические провокации, которые планировались к осуществлению в Азербайджане органом спецслужб Исламской Республики Иран — КСИР, — указано в публикации.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил посольство Ирана в Баку. Он выразил соболезнования по поводу гибели верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи. После этого Алиев побеседовал с послом Исламской Республики Муджтабой Демирчилу, подчеркнув, что встречи с Хаменеи во время визитов азербайджанского лидера в Иран оставили после себя самые приятные впечатления.

Тем временем Азербайджан полностью приостановил движение грузового транспорта через границу с Ираном. Причиной названа сложившаяся в результате нападений ситуация, противоречащая международному праву. Мера стала ответом на атаку иранских беспилотников на Нахичевань.

Иран
Азербайджан
КСИР
задержания
