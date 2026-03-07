Украинские БПЛА попытались атаковать Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили летевший в сторону Москвы беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские беспилотники атаковали жилой сектор поселка Пришиб в Михайловском муниципальном округе. В результате удара повреждения получили 12 домовладений. Кроме того, Балицкий сообщил, что в Запорожской области был атакован гражданский автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Он получил осколочное ранение.

Утром 6 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 83 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 56 БПЛА уничтожили над Крымом, по семь и пять — над акваториями Азовского и Черного морей соответственно.