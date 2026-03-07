Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 05:23

Мощный торнадо прошелся по американскому штату Мичиган

Торнадо повредил дома и деревья в американском штате Мичиган

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мощный торнадо разрушил дома, повалил деревья и машины в американском штате Мичиган, сообщает Wood TV. Журналисты отметили, что ветер повредил крыши и стены, а также светофоры и линии электропередач.

Так, в Три-Риверс непогода повредила жилые дома и опрокинула машины. В Юнион-Сити торнадо поломало деревья, обрушив их на крыши. Известно, что пострадали люди, однако точных данных об их количестве нет.

Ранее четыре человека погибли, когда автомобиль затонул в потоке воды после сильных дождей в регионе Тетуан на севере Марокко. Собеседники СМИ отметили, что пятый пропал без вести. Среди погибших — дети и подростки.

До этого мэр турецкого курорта Бодрум Тамер Мандалинчи сообщил о сильном ливне, обрушившемся на город и вызвавшем наводнение. По его словам, улицы превратились в мощные потоки, которые привели к затоплению жилых зданий.

Тем временем турецкий город Аланья затопило водой после выхода из берегов реки Дим-Чай. В зоне подтопления оказались несколько районов, жители забрались на крыши домов. Горожане пришли на помощь собаке, которую едва не унес поток реки.

