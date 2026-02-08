В Марокко четыре человека погибли из-за наводнения

Четыре человека погибли, когда автомобиль затонул в потоке воды после сильных дождей в регионе Тетуан на севере Марокко, сообщило в воскресенье Марокканское арабское информационное агентство (MAP) со ссылкой на местные власти. Собеседники СМИ отметили, что пятый пропал без вести.

Поток воды унес автомобиль, в котором находились пять человек. В результате поисков на месте затонувшего автомобиля были найдены четыре тела, три из которых принадлежат детям двух, 12 и 14 лет, еще один пассажир считается без вести пропавшим, — указали власти.

Ранее мэр турецкого курорта Бодрум Тамер Мандалинчи сообщил о сильном ливне, обрушившемся на город и вызвавшем наводнение. По его словам, улицы превратились в мощные потоки, которые привели к затоплению жилых зданий.

Кроме того, из-за проливных дождей, обрушившихся на Колумбию 28 января, произошел разлив реки Медельин. Это привело к масштабному наводнению в одноименном городе, в результате чего были затоплены городские улицы и торговые комплексы, а также появились трещины на дорогах, полностью парализовавшие движение.