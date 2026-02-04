Зимняя Олимпиада — 2026
В марокканском городе проходит масштабная эвакуация из-за разгула стихии

Свыше 84 тыс. человек эвакуировали из города Эль-Каср-эль-Кебир из-за наводнения

Эль-Каср-эль-Кебир Эль-Каср-эль-Кебир Фото: Shutterstock/FOTODOM
Более 84 тыс. человек эвакуированы из марокканского города Эль-Каср-эль-Кебир из-за масштабного наводнения и угрозы дальнейшего резкого подъема воды, сообщает портал Hespress. При этом население города составляет около 120 тыс. человек.

Уже вывезено в безопасные зоны более 84 тыс. человек, — говорится в сообщении.

Власти были вынуждены принять решение о полной эвакуации, поскольку непрекращающиеся ливни переполнили водохранилище, образованное плотиной «Уэд-эль-Махазин». Для спасения людей привлечены армейские подразделения, силы гражданской обороны и весь городской транспорт. Ночью продолжалась операция по вывозу оставшихся 40 тыс. жителей.

Эксперты предупреждают, что при достижении критического уровня начнется автоматический сброс воды из водохранилища, что увеличит поток до 1,5 тыс. кубометров в секунду. Это втрое повысит объем воды, затопившей город. По худшему сценарию, уровень воды в некоторых районах может подняться до трех — пяти метров. Пик опасной ситуации ожидается вечером 4 февраля.

Ранее мэр турецкого города Бодрум Тамер Мандалинчи сообщил, что на курорт обрушился сильный ливень и вызвал наводнение. По его словам, улицы превратились в бурные реки, которые затопили жилые дома.

