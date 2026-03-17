Настоящие герои: как Россия триумфально выступила на Паралимпиаде

Российские паралимпийцы триумфально выступили на Играх в Италии, завоевав восемь золотых медалей. Какое место в общем зачете заняла РФ, как спортсменов встретили в Москве, кто поздравил их с успешным выступлением — в материале NEWS.ru.

Как Россия выступила на Паралимпиаде

На Паралимпиаде-2026 выступили шесть российских спортсменов. Они завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Россия заняла третье общекомандное место.

Честь страны на Паралимпиаде защищали горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян с ведущим Сергеем Синякиным, а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо. Ворончихина выиграла две золотые, серебряную и бронзовую награды. Бугаев завоевал золото и две бронзы. Багиян стала трехкратной паралимпийской чемпионкой, а Голубков дважды поднимался на высшую ступень пьедестала.

Чествование российских паралимпийцев на Красной площади в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кто поздравил российских паралимпийцев с успешным результатом

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале поздравил паралимпийцев с успешным выступлением на Играх в Италии.

«От всего спортивного сообщества поздравляю наших паралимпийцев с завоеванными медалями на XIV зимних Паралимпийских играх. Они — наши герои, которых сегодня чествует вся страна. Выступая в меньшинстве, наша сборная вошла в топ-3 лучших команд», — написал Дегтярев.

Он отметил, что атмосфера на Играх для российских атлетов была дружественной. По словам Дегтярева, большинство спортсменов проявляли уважение к национальной символике РФ, общались и поддерживали друг друга.

«Отдельные мелкие выходки показали, насколько ничтожно меньшинство, которое пытается обратить на себя внимание. От этих скандалистов все хотят держаться подальше. Тем не менее мы обратились в Международный паралимпийский комитет, чтобы и эти редкие эпизоды получили заслуженную оценку», — добавил Дегтярев.

Российские паралимпийцы потрясающе выступили на зимних Играх в Италии, заявила NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее словам, после такого успеха российской команды у международных чиновников началась истерика.

Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Потрясающее выступление. Это называется приехал — победил. Я думаю, что наши соперники и международные чиновники это оценили. Не просто так у них была такая истерика, которая началась с Украины с требованием всех включить в санкционные списки. Они просто не ожидали, что наши атлеты покажут такой результат. Думали, что будет, как с олимпийцами: позовут молодых — и они не справятся. Приятно было снова услышать российский гимн на пьедестале», — сказала Журова.

Российские паралимпийцы великолепно выступили на Играх в Италии, заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. По его мнению, результаты РФ потрясли западный «мир хейтеров». Васильев призвал по достоинству оценить заслуги российских паралимпийцев.

«Великолепное выступление. Если умножить на количество спортсменов из Китая и США, можно себе представить, сколько было бы медалей, если бы допустили всех. Я считаю, это героический поступок. Это потрясло весь мир хейтеров России, который также строит козни против российских спортсменов, хотя они не имеют на это права. Если бы они были последовательны, то Израиль и США были бы дисквалифицированы. Я думаю, что страна должна по достоинству оценить заслуги наших паралимпийцев», — сказал Васильев.

Успех российских паралимпийцев может стать примером для возвращения других спортсменов на международные соревнования с национальным флагом и гимном, заявил олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров. Он поздравил команду с третьим местом в общем зачете.

«Это повод для гордости. <…> Будем надеяться, что на их примере и остальные спортсмены смогут выступать так же и будут полноценными участниками Олимпийских игр, поэтому только поздравления», — заявил он.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина в рамках благотворительной программы «ДоброFON» встретились с российскими участниками Паралимпиады-2026 Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как российских паралимпийцев встретили в Москве

В ночь на 17 марта в московском аэропорту Внуково прошла торжественная встреча российских паралимпийцев. Несмотря на позднее время, спортсменов встретила толпа журналистов. Паралимпийцы не скрывали эмоций и исполнили гимн России прямо в зале прилета.

Костомаров и его супруга Оксана Домнина в рамках благотворительной программы «ДоброFON» встретились с российскими участниками Паралимпиады-2026. Каждый спортсмен получил персональный подарок — миллион рублей и новейший iPhone 17 Pro.

«Вы стали примером для нашей молодежи, которая будет идти по нашим стопам и тоже добиваться успеха. Также вы дали возможность нам почувствовать те эмоции, которые испытываешь, когда играет наш гимн и поднимается наш флаг выше всех. За это тоже огромное вам спасибо», — заявил Костомаров.

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков подчеркнул, что иностранцы тепло относились к отечественным спортсменам.

Павел Рожков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Когда звучал гимн России, [поднимался] флаг, все вставали, снимали головные уборы и хлопали, поддерживая наших ребят. За последнее время здорово изменилось отношение и к России, и к тем событиям, которые сегодня происходят», — заявил он.

Бугаев признался, что ему приятно внимание президента России Владимира Путина к достижениям паралимпийцев.

«Мне [президент Паралимпийского комитета России] Павел Алексеевич [Рожков] зачитал с телефона телеграмму, мы еще физическую копию не получили, но очень приятно. Что президент следит, смотрит и поддерживает наш паралимпийский спорт», — заявил Бугаев.

Он добавил, что между участниками Паралимпиады-2026 из разных стран не было вражды. Бугаев отметил, что соперники уважительно относились друг к другу, а также оказывали поддержку при победах и поражениях.

Горнолыжница Варвара Ворончихина рассказала NEWS.ru, что сильно устала после участия в Паралимпиаде в Италии. Спортсмены рады, что смогли достойно представить страну, несмотря на многочисленный состав.

«Мы очень устали, но мы сражались до последнего. Я очень рада тому, как мы достойно смогли выступить даже в таком маленьком количестве», — сказала Ворончихина.

Встреча паралимпийской сборной России в аэропорту Внуково. Паралимпийская сборная России заняла третье место в медальном зачете — шесть спортсменов завоевали 12 медалей: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых

Что сказали паралимпийцы на встрече в ГУМе

Днем 17 марта состоялась встреча с российскими паралимпийцами в ГУМе. Прибытие спортсменов сопровождалось громкими овациями. В разговоре с журналистами Ворончихина призналась, что ее первое золото на Паралимпиаде-2026 в Италии стало самым ценным.

«Я мечтала об этом и очень ждала, особенно под флагом и гимном. Это самое эмоциональное. Я разделила этот момент с мамой. Я безумно ей благодарна, потому что она для меня очень важный человек. Для меня было большой гордостью слушать наш гимн и видеть наш флаг... Я только сейчас понимаю, насколько профессиональный спорт — это очень тяжело. Взлеты, падения, горе, радость — все меняется за одну секунду. Я хочу сказать, чтобы все верили в себя, и у вас все получится», — сказала Ворончихина.

Голубков заявил NEWS.ru, что иностранные спортсмены хорошо относились к россиянам и не проявляли негатива.

«Знаете, я первый раз выступаю на Паралимпийских играх. Для меня было это вообще все в новинку. Так что, если честно, все круто так прошло. Все тихо, спокойно было вот. Иностранные спортсмены тоже относились тихо, спокойно. Я не замечал никаких казусов, чтобы кто-то фотографироваться не хотел и так далее. Все здоровались, все общались нормально», — рассказал Голубков.

Рожков заявил, что экипировка российских паралимпийцев произвела настоящий фурор в Милане и была признана лучшей среди всех делегаций. По его мнению, форма еще оказалась фартовой. Рожков заявил о высокой конкуренции на завершившейся Паралимпиаде.

«Традиционно в медальном зачете в тройке находятся Украина и Германия, но на этот раз они не смогли показать достойный результат, далеко откатились от пятерки, а сильнейшими командами стали США и Китай. Заметно, как выросло мастерство китайских спортсменов, особенно в лыжных гонках, биатлоне и горных лыжах. Все страны совершенствуются, включают суперсовременные системы подготовки спортсменов, что позволяет держать конкуренцию на самом высоком уровне», — сказал Рожков.

Журова заявила NEWS.ru, что победители и призеры зимних Паралимпийских игр в Италии обязательно будут вознаграждены по праву. Она подчеркнула, что все парламентарии аплодировали российским спортсменам стоя. Журова отметила, что после долгого перерыва без международных стартов сложно точно предсказать, какие именно бонусы ждут атлетов.

«Из года в год после каждой Паралимпиады и Олимпиады эти поощрения возрастали, их было больше и больше, [они становились все] интереснее, правильнее, спонсоры подключались. Сейчас сказать не могу, но мы понимаем, что точно их наградят по праву, и это будет здорово. Мы сегодня в Государственной Думе стоя аплодировали ребятам — вся Дума в одном порыве», — подчеркнула Журова.

Она призвала МОК равняться на Паралимпийский комитет в организации соревнований, на которых спорт действительно оказался вне политики.

