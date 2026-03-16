Гибель сына, три тюремных срока, побеги, СВО: как живет боец MMA Дацик

Сын бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика Ярослав погиб в зоне СВО. Молодой человек попал под обстрел FPV-дронов на Запорожском направлении. Дацик считается одним из самых скандальных спортсменов в мире. Как боец вместе с сыном попал на СВО, за что Рыжий Тарзан получил три тюремных срока — в материале NEWS.ru.

Как Дацик начал карьеру в MMA

Дацик родился 31 декабря 1980 года в городе Сланцы Ленинградской области. Он был единственным ребенком в семье. В школьные годы Вячеслав регулярно становился объектом насмешек со стороны старшеклассников и был вынужден отвечать агрессией. Участие в уличных драках вызвало у юноши серьезный интерес к боевым искусствам.

В возрасте 18 лет он начал карьеру бойца смешанных единоборств под псевдонимом Рыжий Тарзан. Первый поединок в карьере стал его самым главным достижением. 9 апреля 1999 года Дацик отправил в нокаут будущего чемпиона UFC в тяжелом весе Андрея Орловского.

Рыжий Тарзан прославился благодаря эпатажному поведению еще в конце 1990-х. Дацик мог ударить соперника головой с разбега или выбросить его за ринг. В поединке против Андрея Будника он проиграл позицию, оказался внизу, схватил соперника за волосы и получил предупреждение. В бою с Виталием Шкрабой Дацика дисквалифицировали за то, что он пальцами выдавливал глаза оппоненту. Рыжий Тарзан ударил в пах грузинского спортсмена Ромази Коркелию. За поведение на ринге Дацика считают одним из самых непредсказуемых бойцов в истории спорта. Он провел 31 бой в MMA (14 побед и 17 поражений).

Дацик провел последний поединок в Балашихе 24 мая 2024 года против ирландца Шона Тернера в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Схватка продлилась все четыре раунда. Раздельным решением судей победу одержал Тернер.

В апреле 2024-го по техническим причинам был отменен бой-реванш между Дациком и Александром Емельяненко. Поединок должен был пройти в Москве в формате из пяти раундов по две минуты по правилам бокса, но в ММА-перчатках. На реванше настаивал Емельяненко, которого Дацик нокаутировал на 13-й секунде поединка 24 сентября 2022 года в Москве.

Вячеслав Дацик и Александр Емельяненко Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

За что Дацик отбывал тюремные сроки

Рыжий Тарзан был фигурантом нескольких уголовных дел. В 2007 году он участвовал в серии ограблений салонов сотовой связи. В ходе судебного процесса Дацик сделал все от себя зависящее, чтобы его признали психически больным и отправили на принудительное лечение в профильную клинику. Он избежал тюремного срока и оказался в обычной больнице в поселке Дружноселье Ленинградской области. Впоследствии Дацик сбежал из клиники.

Бойца искали по всей стране, и он решился на побег из России. Рыжий Тарзан незаконно пересек границу Норвегии в надежде получить политическое убежище. В полицейском участке у Дацика нашли заряженный пистолет, что стало поводом для ареста. Норвежские специалисты провели психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали вменяемым. Спортсмена осудили на восемь месяцев тюрьмы за нелегальное хранение огнестрельного оружия.

Затем в Сети появился видеоролик с человеком, похожим на Рыжего Тарзана, и его соратниками. По их словам, спортсмен сбежал из норвежской тюрьмы. Бывший лидер националистической организации «Славянский союз» (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Дмитрий Демушкин заявил, что Дацик находится в тюрьме «Ила». Он назвал ролик шуткой.

Дацик не отсидел весь срок, поскольку в Норвегию поступил запрос о его экстрадиции в Россию. На родине Рыжего Тарзана приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за разбойные нападения на салоны сотовой связи.

Дацик вышел на свободу в 2016 году. Однако спустя два месяца он был задержан за экстремизм. Дацик стал соучастником «антибордельного» рейда в Санкт-Петербурге и снова оказался на скамье подсудимых. Вместе с единомышленниками Рыжий Тарзан ворвался в салон интимных услуг, где находились несколько проституток, заставил девятерых девушек раздеться и в голом виде отвел их в полицейский участок.

Вячеслав Дацик, 2012 год Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости

В мае 2016 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища в отношении Дацика. По данным следователей, он сломал дверь в одном из номеров бутик-отеля «Графтио» в Петроградском районе Санкт-Петербурга, где находилась жительница Москвы. Применив физическую силу, боец вытащил женщину в коридор гостиницы, где ей удалось вырваться и убежать.

19 марта 2018 года Дацика приговорили к 3,5 года лишения свободы. Однако 25 февраля 2019-го Апелляционный суд прекратил уголовное преследование бойца по статьям 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и 116 УК РФ (побои) за истечением сроков давности, оставив в силе лишь приговор по статье о хулиганстве. Рыжему Тарзану снизили срок лишения свободы до уже отбытого.

В июне 2020-го Дацика осудили на год за попытку незаконно пересечь на лодке российско-эстонскую границу. Он находился несколько месяцев в изоляторе и ожидал приговора суда. Ходатайство об условно-досрочном освобождении было удовлетворено. 14 ноября 2020 года он вышел на свободу.

Как Дацик оказался на СВО

Дацик отправился в зону СВО осенью 2023 года. Боец ММА подписал бессрочный контракт с Министерством обороны России. В интервью NEWS.ru Дацик заявил, что принял это решение после ссоры с супругой Викторией.

«Я поехал в Питер на бои, жена вдогонку выслала вещи, она со мной поругалась. Ну и я быстренько свалил туда», — рассказал боец.

В январе 2024 года появилась новость, что Дацик был ранен в руку в зоне СВО. Позднее он опроверг эту информацию, заявив, что его покусала собака породы американский булли.

21 февраля 2024 года Дацик подписал новый бессрочный контракт с Минобороны. Вместе с ним в зону СВО отправился его сын Ярослав. У него также был подписан бессрочный контракт.

Вячеслав Дацик Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как сложилась личная жизнь Дацика

Дацик долгое время сожительствовал с женщиной Ксенией, которая родила ему сына Ярослава и дочь Василису. В 2019 году с целью воспитания боевого духа он привел 14-летнего сына в спортзал и избил его. В больнице у ребенка диагностировали ушибы, ссадины, кровоподтеки на шее, лице, груди и животе. Мальчик подтвердил, что травмы нанес его отец. Мать Ярослава обратилась в полицию. В 2019-м пара распалась.

В том же году Дацик женился на Виктории Малмыгиной. Супруга является менеджером бойца. В 2021 году у них родилась дочь Злата.

Что известно о гибели сына Дацика в зоне СВО

15 марта стало известно о смерти Ярослава Дацика в зоне СВО. Молодой человек вместе с другим военнослужащим попал под обстрел FPV-дронов на Запорожском направлении. Родственники подтвердили эту информацию.

Отец и сын служили вместе в воздушно-десантных войсках. Когда Ярославу исполнилось 18 лет, Дацик принял решение отправиться в зону СВО вместе с сыном, чтобы поддерживать и охранять его. Однако в день гибели молодого человека они оказались в разных группах.

Ярослава похоронят в Москве, его тело доставит отец. Дацик продолжит нести службу в зоне СВО.

Читайте также:

Рос сиротой и вырос чемпионом: лыжник Иван Голубков взял золото Паралимпиады

Второе золото Паралимпиады для РФ: что известно о незрячей лыжнице Багиян

«Мама, получилось»: что известно о чемпионке Паралимпиады Ворончихиной

Плющенко, Урманов, Коляда: лучшие ученики, которых воспитал тренер Мишин