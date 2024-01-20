«РВ»: боец ММА Дацик ранен в зоне СВО при выполнении боевой задачи «РВ»: боец ММА Дацик получил рваную рану руки в зоне СВО при выполнении задания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский боец ММА Вячеслав Дацик пострадал в зоне СВО при выполнении боевой задачи, он получил рваную рану руки, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Спортсмен отправился на фронт около полугода назад.

Дацик получил ранение в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО. Кто бы что ни болтал, Слава берет и делает, — приводит канал слова другого бойца ММА Никиты Ворожбитова.

Дацик рассказывал, что подписал контракт с Минобороны 30 сентября. По его словам, он оказался в зоне боевых действий вместе с бывшими вагнеровцами, среди которых у него появилось много друзей.

Боец смешанного стиля и боксер ранее прокомментировал ситуацию с экс-фигуристом Романом Костомаровым, который в январе 2023 года заболел пневмонией, впал в кому и лишился конечностей после купания в проруби. Дацик считает, что сам факт зимнего купания не мог навредить олимпийскому чемпиону Турина-2006.

В ноябре прошлого года спортсмен бросил вызов екатеринбургскому бойцу Ивану Штыркову, выступающему в лиге RCC. Дацик выразил надежду, что на этот бой ему дадут два месяца на подготовку. В сентябре 2022 года Дацик нокаутировал Александра Емельяненко на 13-й секунде боя. Поединок проходил в Москве в рамках турнира Hardcore Boxing.