ВС России за неделю расширили контроль в зоне СВО РИА Новости: за неделю ВС России освободили три села в трех областях

За неделю российские военные освободили три населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции, сообщает РИА Новости, проанализировав данные Министерства обороны РФ. С 1 по 7 июня под контроль Вооруженных сил России перешли по одному населенному пункту в Донецкой Народной Республике, а также в Запорожской и Харьковской областях.

Кроме того, за период с 25 по 31 мая российскими военными были освобождены 10 населенных пунктов. Эти территории включают четыре населенных пункта в Харьковской, три в Днепропетровской, два в Сумской и один в Запорожской области.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход спрогнозировала эвакуацию населения в Черниговской и Сумской областях Украины. Вместе с этим начальник инженерных войск ВСУ Василий Сиротенко отметил, что украинские военные строят оборонительную линию от Киевского водохранилища до Сум.

До этого элитная украинская 1-я отдельная бригада спецназначения имени Ивана Богуна понесла серьезные потери в Сумской области в районе Бачевска. Это соединение было сформировано в марте 2022 года в Житомире. Бригада входит в состав Сухопутных войск Украины.