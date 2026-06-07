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07 июня 2026 в 21:20

«Ближайшие недели»: Западу посоветовали признать провал на Украине

Аналитик Меркурис: Запад больше не сможет игнорировать провалы Украины на СВО

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Запад больше не в состоянии отрицать провалы ВСУ в зоне СВО, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в соцсетях. В ближайшие недели непризнание этих фактов станет невозможным, хотя европейские политики пока находятся в состоянии отрицания, пояснил он.

Меркурис отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина, сделанное на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ. Российский лидер указал, что критической проблемой для ВСУ, приводящей к потере территорий, является катастрофическая нехватка личного состава.

Я согласен с этой оценкой. Полагаю, что в ближайшие недели Запад больше не сможет этого отрицать, — заявил Меркурис.

Аналитик также подчеркнул, что подобную оценку поддерживают даже премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. При этом Меркурис предположил, что эти политики скоро потеряют свои позиции в связи с предстоящими выборами.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов указал, что стремление Украины к интеграции с Евросоюзом привело к хаосу, разрушениям и спровоцировало военный конфликт. По его мнению, этот курс был изначально ошибочным.

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