Смена веры и имени, депрессия, штраф в 7 млн: как живет Моргенштерн

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) прошел обряд гиюра, принял иудаизм и сменил имя. Что об этом известно, за что артист получил многомиллионный штраф, сможет ли он вернуться в РФ?

Что известно о смене веры и имени Моргенштерна

7 июня 2026 года Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) завершил процесс гиюра и принял иудаизм. После этого он изменил имя на Исраэль Йегуда Моргенштерн.

После завершения гиюра человек признается иудеем как в юридическом, так и в религиозном смысле.

Ранее СМИ сообщали, что Моргенштерн стал интересоваться еврейской культурой еще до отъезда из России и заявлял о наличии еврейских корней по линии матери.

В 2022 году он покинул Россию и получил гражданство Израиля. В конце 2025 года, находясь на гастролях в Вене, рэпер выступил в местной синагоге с лекцией для еврейской общины города. Тогда он открыто заявил о своей приверженности иудаизму и выступал в одеянии ультраортодоксального еврея.

Что известно о зависимостях и депрессии Моргенштерна

После отъезда из России в 2021 году Моргенштерн осознал, что у него есть зависимость от наркотиков. На своей странице в соцсети он рассказал, как страдал от депрессии после всей ситуации с отмененными концертами и невозможностью вернуться в Россию.

В 2022 году ряд Telegram-каналов сообщили, что Моргенштерн, обнаружив у себя еврейские корни по линии матери, подал документы на оформление гражданства Израиля. По одной из версий, именно это стало причиной, по которой ОАЭ запретили ему въезд. По другой — это произошло после его скандального интервью Собчак, взятого в Эмиратах, по третьей — из-за его посещения ЛГБТ-клуба (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в Шардже.

В 2023 году Моргенштерн признался, что около двух лет злоупотреблял алкоголем. Как рассказал артист в интервью Собчак, каждый день он «выпивал бутылку виски объемом 0,7 литра». Также Моргенштерн рассказывал, что долго жил в темной комнате, заполненной мусором, и не выходил на улицу. В итоге он обратился к психиатрам и отправился в рехаб.

В 2025 году Моргенштерн объявил о выходе из ребцентра и мировом туре. У музыканта было запланировано более двух десятков концертов в Западной и Восточной Европе.

Рэпер признавался в тоске по РФ. Однако депутат Госдумы Виталий Милонов сомневается в искренности Моргенштерна. По его словам, рэпер тоскует не по России, а по прежним гонорарам.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сказал NEWS.ru, что статус иноагента не мешает никому выступать с концертами в России и даже делать бизнес. Но только в том случае, если в отношении человека не заведено уголовное дело.

Что известно о проблемах с законом Моргенштерна

В апреле 2026 года районный суд Москвы оштрафовал рэпера за нарушение закона об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Как следует из решения инстанции, музыканту придется выплатить 7 млн рублей, а его имущество было арестовано.

«Моргенштерн заочно приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 7 млн рублей. На его имущество наложен арест», — сказано в сообщении.

Как установило следствие, Моргенштерн дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 2, ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Несмотря на это он продолжил публиковать сообщения и материалы в соцсетях без обязательной маркировки.

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