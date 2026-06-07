Домогательства, отношения с абьюзером, СВО: как живет Любовь Аксенова

Любовь Аксенова прославилась благодаря ролям в популярных сериалах и фильмах, среди которых — «Мажор», «Бывшие», «Содержанки» и «Почка». Как сложилась личная жизнь актрисы, что известно о ее политической позиции?

Чем известна Аксенова

Любовь Аксенова родилась 15 марта 1990 года в Москве в семье военного и фармацевта.

Актриса окончила РАТИ-ГИТИС (мастерская Алексея Шейнина) в 2010 году. Еще во время обучения она дебютировала в кино: в 2009 году снялась в эпизодах сериалов «Детективы» и «След».

Первый успех пришел к актрисе после роли Кристины Панфиловой в сериале «Закрытая школа». В 2012 году Аксенова сыграла одну из главных ролей в киноальманахе «Рассказы» (режиссер Михаил Сегал), что открыло ей дорогу в большое кино.

Среди значимых проектов в карьере актрисы: «Обнимая небо», «Любит не любит», «Ночные стражи», «Майор Гром: Чумной Доктор», «Почка» и «Жить жизнь».

В 2025 году Аксенова вновь исполнила роль Наташи Кустовой в третьем сезоне сериала «Почки». Кроме того, она сыграла ключевую роль в военной драме под названием «Нюрнбергская история», которая является расширенной версией фильма «Нюрнберг». Также в этом году она участвовала в проекте «Путешествие на Солнце и обратно», где ее партнером стал Марк Эйдельштейн.

Весной 2026 года Аксенова дебютировала в роли продюсера фильма «Пока небо смотрит», рассказывающего о подпольных танцорах.

Как сложилась личная жизнь Аксеновой

Накануне Аксенова записала откровенное видео. Любовь призналась, что стала жертвой домогательств. Ей на тот момент было 17 лет.

Любовь постаралась спокойно и подробно рассказать о том, что с ней случилось.

«У меня был эпизод, когда я пережила сексуализированное домогательство. И знаете, несмотря на то, что мне было 17, я взрослый человек, понимающий, как нужно себя вести в подобных ситуациях, я абсолютно растерялась. Я не знала, что сказать, как дать отпор. После этого я закрылась и не рассказывала никому из своей семьи, ни друзьям, ни подругам», — раскрыла Аксенова.

Актриса пыталась справиться с переживаниями самостоятельно, однако ей это не удалось.

«Слава Богу, что у меня хватило смелости сказать об этом моему брату. И он уже меня поддержал, мы вместе рассказали родителям, они тоже меня поддержали и помогли мне пережить этот опыт», — резюмировала Любовь.

Актриса нашла счастье в личной жизни. С 2013 года она замужем за продюсером и режиссером Павлом Аксеновым. Пара поженилась через три месяца после знакомства.

Говорила ли Любовь Аксенова об СВО

С момента начала СВО Аксенова прекратила вести Instagram (деятельность в РФ запрещена). В последнем посте она призвала выражать больше «любви, понимания, сочувствия, терпения и доброты к себе и окружающим людям».

«Кажется, это единственный способ что-то действительно изменить. <...> Мы все об одном, мы все в одном», — писала актриса.

Позже актриса заявила, что не планирует переезжать из страны.

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