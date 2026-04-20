Моргенштерна оштрафовали на 7 млн рублей

Районный суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), сообщает столичная прокуратура. Как следует из решения инстанции, музыканту придется выплатить 7 млн рублей, а его имущество было арестовано.

Как установило следствие, Моргенштерн дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 2, ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Несмотря на это, он продолжил публиковать сообщения и материалы в соцсетях без обязательной маркировки.

Ранее Моргенштерн принял решение приостановить сольную концертную деятельность и значительно сузил географию выступлений до трех стран. Причиной стали развившаяся мания преследования и тяжелый период отказа от наркотиков. Музыкант опасается ареста и экстрадиции в Россию из-за уголовного дела об уклонении от обязанностей иноагента. При этом он добился через суд отмены запрета на въезд в Литву.