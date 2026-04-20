Моргенштерна оштрафовали на 7 млн рублей

Суд оштрафовал Моргенштерна на 7 млн рублей за нарушение закона об иноагентах

Алишер Моргенштерн Алишер Моргенштерн Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Районный суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), сообщает столичная прокуратура. Как следует из решения инстанции, музыканту придется выплатить 7 млн рублей, а его имущество было арестовано.

Моргенштерн заочно приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 7 млн рублей. На его имущество наложен арест, — сказано в сообщении.

Как установило следствие, Моргенштерн дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 2, ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Несмотря на это, он продолжил публиковать сообщения и материалы в соцсетях без обязательной маркировки.

Ранее Моргенштерн принял решение приостановить сольную концертную деятельность и значительно сузил географию выступлений до трех стран. Причиной стали развившаяся мания преследования и тяжелый период отказа от наркотиков. Музыкант опасается ареста и экстрадиции в Россию из-за уголовного дела об уклонении от обязанностей иноагента. При этом он добился через суд отмены запрета на въезд в Литву.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

