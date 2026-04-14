14 апреля 2026 в 18:49

Защита Смольянинова решила обжаловать приговор по делу о фейках

Адвокат актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), осужденного за фейки о российской армии, Алена Савельева рассказала РИА Новости, что намерена обжаловать приговор. Она уточнила, что не согласна с приговором — восьмью годами колонии общего режима.

С приговором мы не согласны и обжалуем его, — сказала защитница.

Приговор актеру вынес Басманный суд Москвы. Наказание будут отсчитывать с момента, когда артист вернется на родину, сейчас он находится за пределами России.

Ранее ФССП возобновила исполнительное производство в отношении Смольянинова. Теперь с него будет взыскана задолженность по кредитам, которую он не оплатил. Артист не внес в установленный срок платежи по кредиту.

Черемушкинский суд Москвы до этого оштрафовал Смольянинова на 40 тыс. рублей за несоблюдение требований законодательства об иностранных агентах. Речь идет о непредоставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган.

