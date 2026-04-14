Смольянинов может сесть в тюрьму по возвращении в Россию Суд заочно приговорил Смольянинова к восьми годам за фейки о российской армии

Басманный суд Москвы заочно приговорил актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам колонии по делу о фейках о Вооруженных силах РФ, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Наказание будут отсчитывать с момента, когда артист вернется на родину.

Признать Смольянинова виновным и назначить ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима, с запретом администрировать сайты в сети «Интернет» на четыре года. Срок отбытия наказания отсчитывать с момента его экстрадиции или задержания на территории Российской Федерации, — сказал судья.

Прокурор просила заочно признать актера виновным и назначить ему девять лет и 10 месяцев колонии общего режима с пятилетним запретом на администрирование сайтов. Суд удовлетворил требование частично.

Ранее ФССП возобновила исполнительное производство в отношении Смольянинова. Теперь с него будет взыскана задолженность по кредитам, которую он не оплатил. Артист не внес в установленный срок платежи по кредиту.

Суд Москвы до этого оштрафовал Смольянинова на 40 тыс. рублей за несоблюдение требований законодательства об иностранных агентах. Речь идет о непредоставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган.