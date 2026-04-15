15 апреля 2026 в 12:07

Стало известно, что грозит Смольянинову при въезде в Россию

Юрист Адамс заявил, что Смольянинову грозит задержание при въезде в Россию

Артур Смольянинов Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/Global Look Press
Актеру Артуру Смольянинову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) при въезде в Россию может грозить заключение под стражу после заочного приговора по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщил РИА Новости юрист Давид Адамс. Он пояснил, что наказание в виде восьми лет лишения свободы уже назначено.

Если свести все к практическому выводу, при въезде в Россию Смольянинову грозит немедленное задержание, содержание под стражей по уже избранной мере пресечения, а после вступления приговора в силу он будет направлен на реальное отбытие назначенных восьми лет в колонии общего режима, — указал специалист.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил Смольянинова к восьми годам лишения свободы по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Срок наказания начнет исчисляться с момента возвращения артиста в Россию. Сторона обвинения настаивала на признании его виновным с назначением наказания в виде 9 лет и 10 месяцев колонии общего режима.

Адвокат актера Алена Савельева заявила, что намерена обжаловать вынесенный приговор. Она отметила, что не согласна с решением суда.

