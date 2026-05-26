26 мая 2026 в 00:32

«Эту выскочку»: Константинов резко высказался о заявлениях Каллас

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал главу евродипломатии Каю Каллас «выскочкой» на фоне ее новых заявлений в адрес России. Он резко раскритиковал ее политическую позицию и риторику по украинскому конфликту, передает РИА Новости.

Каллас — это типичный представитель модели военного решения вопроса украинского конфликта. Будем надеяться, что среди еврочиновников еще остались умные люди, которые подкорректируют эту выскочку и ее оголтелый русофобский курс, — заявил Константинов.

Ранее глава крымского парламента сообщил, что Украина не стала прародительницей других стран, она — неудачный осколок СССР. Так он прокомментировал слова главы офиса украинского президента Кирилла Буданова о том, что Киев якобы должен «править» Русью.

Кроме того, слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о возвращении к закупкам газа у РФ после завершения конфликта на Украине показывают лицемерие Евросоюза. Он напомнил, что за подобные заявления экс-премьера Венгрии Виктора Орбана называли «агентом Кремля» и обвиняли в разрушении единства Запада. Однако когда то же самое говорит новый венгерский лидер, это уже воспринимается как предвестник политического реализма.

