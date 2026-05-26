Госпитализация матери, слухи о дочери, космос: как живет Юлия Пересильд

Актриса Юлия Пересильд продолжает творческую деятельность в России. Что известно о госпитализации ее матери и слухах о дочери?

Полет в космос

Пересильд назвала свой полет в космос на МКС колоссальным опытом, который потребовал мужества и конского здоровья. По словам артистки, главным итогом стало умение оставаться женщиной.

«На весь мир транслировали, как я влетала с распущенными волосами. Мне кажется, в этом есть что-то очень женское. Как у булгаковской Маргариты. Это был колоссальный опыт. И несмотря на то, что испытания потребовали от меня мужества, конского здоровья, мужского характера, главная ценность в этой истории — умение остаться женщиной», — рассказала Пересильд.

Актриса призналась, что, хотя говорят, что космос не для женщин и с Сергеем Павловичем Королевым не поспоришь, в реальности женщина в невесомости выглядит невероятно легко и грациозно.

«Все поднимается наверх. Выглядишь, как после процедур у косметолога. Настоящая сила — в умении быть мягкой, гибкой, нежной даже в космосе», — заключила Пересильд.

Слухи о дочери

Слухи о решении старшей дочери Юлии Пересильд Анны бросить школу оказалась фейком. Об этом сама заслуженная артистка России открыто и эмоционально заявила в соцсетях, звезду фильма «Вызов» возмутила растиражированная прессой ложная информация о личной жизни ее несовершеннолетней дочки.

«Уважаемые журналисты (особенно некоторые из вас)! Вы, честно, достали перевирать слова. Понимаю, что из всего хочется сделать „желтуху“ и „перчик“, но не на столько же. Кто там бросил школу? Кто ушел из девятого класса? Что вы несете?» — написала Пересильд.

Популярная актриса также добавила, что этот инцидент стал для нее последней каплей. Отныне артистка планирует полностью игнорировать любые запросы со стороны прессы.

Что со здоровьем матери Пересильд

Telegram-канал Mash передает, что мать актрисы Юлии Пересильд экстренно госпитализировали в Москве. По предварительным данным, у 64-летней Ирины Владимировны случился инфаркт, когда она была дома.

В материале сказано, что женщину забрала скорая помощь. Ирина Пересильд родом из Пскова, ранее она работала в детском саду.

Читайте также:

Роль Ельцина, молодая жена, усталость от Москвы: как живет Анатолий Котенев

Тайна о сыне, слухи о болезни, передачи об СВО: как живет Андрей Малахов

Мотор на СВО, смерть мужа, уход из кино: как живет актриса Анна Фроловцева