Российский комик-иноагент одобрил лесбийские отношения для дочери

Комика Александра Незлобина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который покинул Россию, проверят на пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским в РФ, деятельность запрещена), заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале. Поводом стало интервью, которое Незлобин дал журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Комик в ходе разговора одобрил нетрадиционные отношения своей дочери.

Он допускает мысль, что у его дочери в качестве спутника может быть иной гендер, помимо мужского, — написал Бородин.

Общественник отметил, что заявления Незлобина, противоречащие традиционным ценностям, услышали уже больше 5 млн человек. Бородин также добавил, что подобные высказывания — сознательная попытка нанести удар по традиционным ценностям.

Ранее комик Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), уехавший из России в Израиль, отметил, что ему не на что жаловаться в эмиграции. Юморист добавил, что с каждым годом ему становится все проще — причем речь идет не качестве самой жизни, а об отношении к ней.