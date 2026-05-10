Сабуров признался, что провалил экзамен по русскому языку

Казахстанский комик, которому запретили въезд в РФ на 50 лет, Нурлан Сабуров рассказал о ситуации с получением документов в России, отметив, что не смог сдать тест на знание русского языка, передает РИА Новости. По его словам, это стало одним из ключевых этапов, с которым он не справился. Комик добавил, что он сдавал экзамен вместе с супругой и она тест прошла.

Сабуров уточнил, что поддерживает миграционную политику России и пытался получить официальные документы для налоговой. Комик рассказал эту историю во время выступления в Дубае.

Ранее стало известно, что Сабуров на концерте в Дубае несколько раз обратился к зрителям с просьбой не вести видеосъемку. Выступление артиста, состоялось в Дубайской опере 7 мая.

Кроме того, Сабуров планирует расширить свою аудиторию и впервые перевести стендап в Дубае на арабский язык и хинди, сообщили в СМИ. По информации журналистов, организаторы шоу столкнулись с нехваткой русскоязычных туристов из-за конфликта на Ближнем Востоке и решили привлечь местных жителей.