Сабуров обратился с мольбой к зрителям на концерте в Дубае Комик Сабуров попросил зрителей в Дубае не снимать выступление на видео

Комик Нурлан Сабуров на концерте в Дубае несколько раз обратился к зрителям с просьбой не вести видеосъемку, передает корреспондент РИА Новости. Выступление артиста, которому запрещен въезд в Россию на 50 лет, состоялось в Дубайской опере 7 мая.

Вас моя жизнь вообще ничему не учит? Не снимать, господа! На одном из концертов я пять минут выделил, чтобы люди не снимали. <…> Умоляю вас, не снимайте, умоляю! Иначе я только в Антарктиде буду выступать из-за вас <…> только перед пингвинами останется, — сказал Сабуров.

В течение всего концерта он неоднократно повторял просьбу, объясняя это тем, что отдельные фразы могут быть вырваны из контекста. Комик также упомянул, что после отмены его российского тура на 120 городов он осознал, насколько мало населенных пунктов в его родном Казахстане. После того как в январе Сабурову запретили въезд в Россию, он вернулся на родину.

Комитет национальной безопасности Казахстана объявил о начале проверки в отношении артиста. Конкретная статья, по которой она проводится, до завершения мероприятий не уточняется.

Ранее сообщалось, что Сабуров планирует расширить свою аудиторию и впервые перевести стендап в Дубае на арабский язык и хинди. По информации журналистов, организаторы шоу столкнулись с нехваткой русскоязычных туристов из-за конфликта на Ближнем Востоке и решили привлечь местных жителей.