Сабуров начал гастролировать на Ближнем Востоке с переводчиком Mash: Сабуров готовит стендап в Дубае с синхронным переводом на арабский и хинди

Депортированный из России комик Нурлан Сабуров планирует расширить свою аудиторию и впервые перевести стендап в Дубае на арабский язык и хинди, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, организаторы шоу столкнулись с нехваткой русскоязычных туристов из-за конфликта на Ближнем Востоке и решили привлечь местных жителей.

Предполагается, что добавление синхронного перевода позволит продать билеты не только соотечественникам, но и представителям арабской и индийской диаспор. Предыдущее выступление артиста в Эмиратах запомнилось резкими шутками о миграционной политике и запретах на въезд. Тогда Сабуров со сцены иронизировал над слухами о своей высылке из России и просил зрителей не вести видеосъемку.

Ранее ФНС выявила серьезные нарушения в работе российской компании Сабурова «Сабр Продакшн». Фирма задолжала государству около 800 тыс. рублей налоговых сборов, несмотря на многомиллионную выручку в прошлом году. Если предприятие не устранит замечания, его оштрафуют, а затем ликвидируют.

До этого стало известно, что Сабуров решил заняться медицинским бизнесом в сфере мужского здоровья в ОАЭ. В частности, клиники занимаются увеличением половых органов.