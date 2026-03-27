Комик Сабуров займется увеличением половых органов

Mash: Сабуров решил заняться бизнесом по увеличению половых органов в ОАЭ

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Комик Нурлан Сабуров решил заняться медицинским бизнесом в сфере мужского здоровья в ОАЭ, клиники занимаются увеличением половых органов, пишет Telegram-канал Mash. После запрета на въезд в Россию на 50 лет комик сосредоточился на развитии проекта в Дубае.

Артист стал совладельцем медицинского центра, однако перед этим лично прошел полное обследование по урологии в филиале клиники в Алма-Ате. В перечень услуг входят различные процедуры, включая увеличение полового органа, пластику уздечки, обрезание, а также консультации специалистов — сексолога, психолога и уролога. Наибольшим спросом пользуется процедура увеличения с применением гиалуроновой кислоты.

Перед прохождением обследования пациентам рекомендуется воздержаться от близости, а при наличии выраженных симптомов их не допускают к приему. Все процедуры выполняются в течение одного дня с использованием анестезии, без необходимости стационарного лечения. Специалисты предупреждают, что после вмешательства возможен дискомфорт, при этом результат сохраняется в среднем от 12 до 15 месяцев.

Стоимость услуг варьируется: процедура увеличения оценивается примерно в 90 тыс. рублей, обрезание — около 52 тыс. рублей, пластика уздечки и восстановление чувствительности — порядка 87 тыс. рублей. Клиника начала работу летом 2025 года в Алма-Ате, в июне планируется открытие в Астане, а ближе к осени 2026 года — в Дубае. Сам Сабуров будет представлять проект за границей в качестве его лица и амбассадора.

Ранее сообщалось, что супруга Сабурова приняла решение закрыть свой бизнес в России. Речь идет о компании «ДС Ритейл», которая работала в сфере розничной торговли около года. Предприятие ориентировалось на продажу продуктов питания и табачной продукции в неспециализированных магазинах.

Нурлан Сабуров
комики
бизнес
артисты
