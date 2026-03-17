Жена комика Сабурова решилась на отчаянный шаг в России

Жена комика Сабурова решила закрыть свой бизнес в России

Супруга комика Нурлана Сабурова Диана приняла решение о закрытии своей фирмы «ДС Ритейл» в России, сообщает Telegram-канал «112». Компания занималась розничной торговлей около года.

По информации авторов, бизнес Сабуровой был нацелен на торговлю продуктами и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. На канале сообщили, что Диана единственный владелец дела. Авторы рассказали, что супруга комика оформлена как индивидуальный предприниматель в сфере исполнительских искусств.

Ранее сообщалось, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По предварительным данным, это решение связано с его критическими высказываниями о специальной военной операции и попытками незаконного получения разрешения на проживание в стране.

До этого посольство Казахстана в России выразило готовность оказать консульско-правовую помощь комику. В настоящее время артист или его представители не связывались с дипломатическим представительством. Несмотря на это, посольство Казахстана готово помочь в случае обращения.