Беру мягкий творог, добавляю яйцо и крахмал — получаются кружевные творожные блины: тоньше и нежнее обычных сырников, а готовятся вдвое быстрее. Это гениально простой рецепт для тех, кто любит творог, но устал лепить сырники, которые вечно разваливаются и подгорают.

Никакой возни с панировкой, никакого мокрого теста — просто смешал, вылил на сковороду и получил кружево. Получается обалденная вкуснятина: тонкие, ажурные блинчики с золотистыми дырочками, нежные и эластичные, с приятной творожной кислинкой и мягкой текстурой.

Они напоминают классические блины, но намного полезнее и интереснее — в них нет муки, только творог, яйцо и крахмал, который держит форму и придает шелковистость. Такие блины идеально сворачиваются в трубочки с ягодами, медом или сметаной. Готовятся они быстрее, чем обычные сырники, и не требуют постоянного переворачивания каждой порции.

Для приготовления вам понадобится: 300 г мягкого творога (лучше 5-9%, пастообразного), 2 яйца, 2 ст. ложки кукурузного или картофельного крахмала, щепотка соли, по желанию — сахар или сахарозаменитель по вкусу, ванилин. В блендере или миске смешайте творог, яйца, крахмал, соль и сахар. Пробейте блендером до абсолютно гладкой консистенции — тесто должно напоминать жидкую сметану. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, слегка смажьте маслом (только первый раз). Вылейте половником тесто на сковороду, распределяя круговыми движениями, как на обычные блины. Жарьте на среднем огне по 1-2 минуты с каждой стороны до румяности. Снимайте лопаткой. Подавайте теплыми с любыми начинками — с медом, ягодами, сметаной или сгущенкой.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.