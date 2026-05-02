02 мая 2026 в 09:30

Беру мягкий творог, добавляю яйцо и крахмал — получаются кружевные творожные блины: тоньше и нежнее обычных сырников

Беру мягкий творог, добавляю яйцо и крахмал — получаются кружевные творожные блины: тоньше и нежнее обычных сырников, а готовятся вдвое быстрее. Это гениально простой рецепт для тех, кто любит творог, но устал лепить сырники, которые вечно разваливаются и подгорают.

Никакой возни с панировкой, никакого мокрого теста — просто смешал, вылил на сковороду и получил кружево. Получается обалденная вкуснятина: тонкие, ажурные блинчики с золотистыми дырочками, нежные и эластичные, с приятной творожной кислинкой и мягкой текстурой.

Они напоминают классические блины, но намного полезнее и интереснее — в них нет муки, только творог, яйцо и крахмал, который держит форму и придает шелковистость. Такие блины идеально сворачиваются в трубочки с ягодами, медом или сметаной. Готовятся они быстрее, чем обычные сырники, и не требуют постоянного переворачивания каждой порции.

Для приготовления вам понадобится: 300 г мягкого творога (лучше 5-9%, пастообразного), 2 яйца, 2 ст. ложки кукурузного или картофельного крахмала, щепотка соли, по желанию — сахар или сахарозаменитель по вкусу, ванилин. В блендере или миске смешайте творог, яйца, крахмал, соль и сахар. Пробейте блендером до абсолютно гладкой консистенции — тесто должно напоминать жидкую сметану. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, слегка смажьте маслом (только первый раз). Вылейте половником тесто на сковороду, распределяя круговыми движениями, как на обычные блины. Жарьте на среднем огне по 1-2 минуты с каждой стороны до румяности. Снимайте лопаткой. Подавайте теплыми с любыми начинками — с медом, ягодами, сметаной или сгущенкой.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Беру горсть творога и немного масла — пока закипает чайник, готовлю сочные «треуголки»
Общество
Беру горсть творога и немного масла — пока закипает чайник, готовлю сочные «треуголки»
Можно объедаться этой пиццей и худеть: некалорийная, а на вкус не отличишь от пиццерии. Простой рецепт для правильного питания
Общество
Можно объедаться этой пиццей и худеть: некалорийная, а на вкус не отличишь от пиццерии. Простой рецепт для правильного питания
Кидаю в миску яйца, молоко, муку — через 20 минут подаю пышный омлет Пуляр выше ватрушек и нежнее суфле
Общество
Кидаю в миску яйца, молоко, муку — через 20 минут подаю пышный омлет Пуляр выше ватрушек и нежнее суфле
Смешала кофе и йогурт — через 2 часа в холодильнике торт-мусс без выпечки нежнее и быстрее чизкейка
Общество
Смешала кофе и йогурт — через 2 часа в холодильнике торт-мусс без выпечки нежнее и быстрее чизкейка
Пиццу больше не заказываю: не нужно замешивать и раскатывать тесто — просто смешиваю ингредиенты для хрустящей основы
Общество
Пиццу больше не заказываю: не нужно замешивать и раскатывать тесто — просто смешиваю ингредиенты для хрустящей основы
Мария Левицкая
М. Левицкая
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Общество

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

