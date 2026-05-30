ОАЭ оказались причастны к десяткам ударов по Ирану

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) десятки раз атаковали Иран с начала конфликта на Ближнем Востоке, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом ОАЭ отвергали выдвинутые обвинения в агрессии против Тегерана.

Объединенные Арабские Эмираты нанесли десятки ударов с воздуха по Ирану в первые дни войны, не останавливаясь и после объявления прекращения огня в апреле, — уточнили журналисты.

В материале подчеркивается, что атаки осуществлялись в координации с разведкой США и Израиля. Среди целей — острова Кешм и Абу-Муса в Ормузском проливе, а также несколько нефтехимических комплексов.

Ранее американские военные на авиабазе Али-эль-Салем в Кувейте получили легкие травмы в результате предполагаемой атаки со стороны Ирана. Системы противовоздушной обороны государства перехватили ракету, однако ее обломки упали на территорию авиабазы.

До этого сообщалось, что истребитель США F-15E Strike Eagle, уничтоженный в Иране в апреле, мог быть поражен с помощью китайского переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). США продолжают расследование, поэтому эти данные пока предварительные.