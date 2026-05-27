Мать задержанной в Дубае россиянки рассказала о нехватке денег РИА Новости: семья задержанной в Дубае россиянки испытывает трудности с деньгами

Мать россиянки, задержанной в аэропорту Дубая по делу о запрещенных веществах рассказала о нехватки денег, передают РИА Новости. По словам женщины, родственники не могут самостоятельно оплатить дорогостоящие услуги адвокатов в ОАЭ.

Жительница Ивановской области Татьяна сообщила агентству, что в Дубае была арестована ее дочь Карина. Девушка прилетела в Объединенные Арабские Эмираты вместе со знакомым иностранцем. Как утверждает мать, перед вылетом мужчина зарегистрировал на россиянку свой чемодан, в котором позднее нашли запрещенные вещества.

У меня нет стабильного заработка… У меня мама с онкологией, папа тоже был с онкологией… Дочь младшая родила двух малышей… Работает на «минималке», — рассказала Татьяна.

Женщина считает, что ее дочь могла стать жертвой обмана. По словам матери, Карина не знала, что находится в чемодане, где при досмотре обнаружили 17 килограммов запрещенных веществ. Татьяна утверждает, что девушка готова пройти проверку на детекторе лжи, чтобы подтвердить свою непричастность.

Семья столкнулась и с финансовыми трудностями при поиске защиты. Как рассказала мать задержанной, один из найденных адвокатов запросил за услуги около 20 млн рублей, поэтому от его помощи пришлось отказаться.

Ранее стало известно, что российскую туристку задержали в аэропорту Дубая после проверки багажа, оформленного на ее имя. В чемодане обнаружили 17 килограммов наркотиков. За такое преступление ей может грозить смертная казнь.