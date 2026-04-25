Комбрига ВСУ заподозрили в коррупционных схемах закупок

Комбриг 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Иван Шныра может быть причастен к коррупционным схемам при закупках для подразделения, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Военные ВСУ передали профильным ведомствам информацию о возможном незаконном обогащении комбрига.

Военнослужащие ВСУ передали профильным ведомствам информацию о незаконном обогащении комбрига 58-й отдельной мотопехотной бригады Ивана Шныра, который осуществляет закупки через подконтрольное ООО «Армада», — сказал источник.

Он отметил, что пресс-служба бригады не стала опровергать эти сведения. Там заявили о недопустимости распространения информации в СМИ до соответствующего решения суда.

В силовых структурах также сообщали о заключении под стражу заместителя командира этой же бригады. Согласно предоставленным данным, подполковника Бобровского задержали в Харькове по подозрению в получении взятки. Он требовал $14 тысяч за перевод военнослужащего в другое подразделение.

