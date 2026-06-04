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04 июня 2026 в 12:46

Автомобильный мост в российском регионе не выдержал подъема воды и рухнул

Babr Mash: автомобильный мост обрушился в бурятском селе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В бурятском селе Гусиха рухнул автомобильный мост, сообщил Telegram-канал Babr Mash. Переправа не выдержала подъема воды и сложилась.

Отмечается, что и до ЧП сооружение выглядело «хлипким», но по нему продолжали ездить грузовики. Прокуратура уже начала проверку. Ведомство намерено выяснить, когда в последний раз на мосту проводились ремонтные работы.

Ранее проливные дожди размыли дамбу у дагестанского села Ахты, под угрозой подтопления оказались прибрежные земли, частные дома и республиканская трасса. Для оценки обстановки на место выехали глава района и сотрудники МЧС России. В случае ухудшения ситуации в зону подтопления могут попасть поля, частные домовладения, газопровод, линии электропередачи и региональная трасса, уточнили спасатели.

Также сообщалось, что жителей трех населенных пунктов Крымского района Краснодарского края эвакуируют из-за частичного перелива реки Кубань через дамбу. Людей вывозят из хутора Западный, села Гвардейского, хутора Урма и СНТ «Йодник».

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