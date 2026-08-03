Раскрыта ситуация с уровнем воды в реке Туре Уровень воды в реке Туре пошел на спад

Уровень воды в реке Туре начал снижаться после затяжного летнего половодья, говорится на официальном геопортале Тюменской области. По данным на понедельник 3 августа, показатель опустился на один сантиметр.

В настоящий момент показатель уровня воды составляет 895 сантиметров. Тем не менее этот результат все еще превышает максимально допустимое значение в 850 сантиметров.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что за сутки уровень воды в Туре вырос на четыре сантиметра. Тогда он достиг 896 сантиметров.

Кроме того, глава региона заявил, что в регионе паводок залил 84 частных дома. Пострадавшие строения расположены в Тюмени, а также Ялуторовском и Тюменском округах. По его данным, уровень реки Туры уже превысил порог, считающийся опасным.

Также, согласно данным Главного управления МЧС по Приморскому краю, в ближайшие 48 часов из-за интенсивных дождей прогнозируется значительный подъем воды на реках Варфоломеевка и Арсеньевка. Уровень может достигнуть опасных значений.