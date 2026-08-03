Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 08:31

Раскрыта ситуация с уровнем воды в реке Туре

Уровень воды в реке Туре пошел на спад

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Уровень воды в реке Туре начал снижаться после затяжного летнего половодья, говорится на официальном геопортале Тюменской области. По данным на понедельник 3 августа, показатель опустился на один сантиметр.

В настоящий момент показатель уровня воды составляет 895 сантиметров. Тем не менее этот результат все еще превышает максимально допустимое значение в 850 сантиметров.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что за сутки уровень воды в Туре вырос на четыре сантиметра. Тогда он достиг 896 сантиметров.

Кроме того, глава региона заявил, что в регионе паводок залил 84 частных дома. Пострадавшие строения расположены в Тюмени, а также Ялуторовском и Тюменском округах. По его данным, уровень реки Туры уже превысил порог, считающийся опасным.

Также, согласно данным Главного управления МЧС по Приморскому краю, в ближайшие 48 часов из-за интенсивных дождей прогнозируется значительный подъем воды на реках Варфоломеевка и Арсеньевка. Уровень может достигнуть опасных значений.

Регионы
Тюмень
реки
вода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались напугать бойцов «Востока» дронами в Запорожской области
«К сожалению, есть жертвы»: Аксенов вышел на связь после атаки ВСУ на Крым
В российском регионе за сутки сбили более 170 дронов ВСУ
Мирошник назвал «крышу», которая стоит за поставками оружия с Украины
Уволенный музыкант через суд выбил у оркестра 1,2 млн рублей
Минтранс России принял меры для обеспечения безопасности в Азовском море
Российский боец «заткнул» дрон ВСУ автоматом и выжил
Глава Забайкалья раскрыл масштабы подтопления приусадебных участков
Число пострадавших при новом ударе по складу Wildberries продолжает расти
Росавиация сняла ограничения на полеты в двух российских аэропортах
Преподаватель раскрыл, как ИИ изменит роль педагогов в вузах
«Взорвался в сантиметрах»: боец раскрыл, что помогло ему спастись от дрона
В Мексике поймали главу крупного наркокартеля
Один из фигурантов резонансного дела об избиении ученого обжаловал арест
Всемирная организация здравоохранения развеяла страхи о комарах
Во Владимирской области озвучили последствия атаки дронов ВСУ
Миронов предложил вернуть профессию лесника в России
Стало известно о жертве при взрыве газа во время подготовки к свадьбе
В России разработают новые вакцины от трех видов рака
Раскрыта ситуация с уровнем воды в реке Туре
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.