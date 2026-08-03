Число пострадавших при новом ударе по складу Wildberries продолжает расти Авдеев: число пострадавших при ударе по складу Wildberries выросло до двух

Число пострадавших при ночном ударе ВСУ по складу Wildberries выросло до двух человек, сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале. По его информации, были ранены молодой человек и женщина. Первого везут на скорой в больницу.

В результате атаки БПЛА на складской комплекс в Собинском округе пострадал молодой мужчина: повреждение в области головы. По предварительным данным, без серьезных последствий. Сейчас его на скорой доставляют в БСМП. <…> Еще одна пострадавшая — женщина из соседнего населенного пункта — незначительное повреждение ноги. Госпитализация не требуется, — написал Авдеев.

Ранее в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщали, что на логистическом объекте Wildberries во Владимирской области возникло возгорание в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Находившиеся внутри люди были эвакуированы.

За день до этого сообщал губернатор Вячеслав Федорищев сообщил об ударе ВСУ по складу Wildberries в Самарской области. Логистический центр был атакован глубокой ночью. В здании разгорелся пожар. Согласно предварительной информации, никто из сотрудников и посетителей центра в результате инцидента не пострадал.