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03 августа 2026 в 09:09

Число пострадавших при новом ударе по складу Wildberries продолжает расти

Авдеев: число пострадавших при ударе по складу Wildberries выросло до двух

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Число пострадавших при ночном ударе ВСУ по складу Wildberries выросло до двух человек, сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале. По его информации, были ранены молодой человек и женщина. Первого везут на скорой в больницу.

В результате атаки БПЛА на складской комплекс в Собинском округе пострадал молодой мужчина: повреждение в области головы. По предварительным данным, без серьезных последствий. Сейчас его на скорой доставляют в БСМП. <…> Еще одна пострадавшая — женщина из соседнего населенного пункта — незначительное повреждение ноги. Госпитализация не требуется, — написал Авдеев.

Ранее в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщали, что на логистическом объекте Wildberries во Владимирской области возникло возгорание в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Находившиеся внутри люди были эвакуированы.

За день до этого сообщал губернатор Вячеслав Федорищев сообщил об ударе ВСУ по складу Wildberries в Самарской области. Логистический центр был атакован глубокой ночью. В здании разгорелся пожар. Согласно предварительной информации, никто из сотрудников и посетителей центра в результате инцидента не пострадал.

Регионы
Владимирская область
Александр Авдеев
атаки ВСУ
Wildberries
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