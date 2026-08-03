В ДНР раскрыли масштабы атаки ВСУ за сутки «Купол Донбасса» сбил над ДНР 21 беспилотник ВСУ за сутки

Над ДНР сбили 21 беспилотник ВСУ за минувшие сутки, сообщил штаб обороны региона в Telegram-канале. БПЛА были уничтожены системой «Купол Донбасса».

За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 21 дрон противника, — сказано в сообщении.

До этого губернатор Роман Бусаргин сообщил, что несколько жителей многоэтажки в Саратовской области пострадали в результате атаки беспилотника. Все раненые получили квалифицированную медпомощь, однако данные о числе пострадавших и тяжести их травм пока не раскрываются.

Ранее в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщали, что на логистическом объекте Wildberries во Владимирской области возникло возгорание в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Находившиеся внутри люди были эвакуированы.

Кроме того, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что медики продолжают лечение двух девочек, раненных при атаке украинского дрона на детскую площадку в Белгородской области. По предварительной оценке, их состояние оценивается как средней тяжести.