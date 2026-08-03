Адвокат ответила, что будет в случае признания Telegram экстремистским Адвокат Душаева: Telegram можно будет использовать при признании экстремистским

Даже если мессенджер Telegram официально признают экстремистской организацией, рядовым пользователям за обычное чтение каналов и ведение переписки не будет грозить уголовное преследование, заявила NEWS.ru адвокат Анастасия Душаева. По ее словам, ключевым фактором для привлечения к ответственности станут не сами действия в приложении, а конкретные доказанные намерения и участие в запрещенной деятельности.

Telegram официально не признан экстремистской организацией. Для этого нужно отдельное решение суда по иску прокуратуры. Такой статус может распространиться на мессенджер только вторым шагом после признания экстремистом его основателя Павла Дурова. Претензий к площадке не будет, если тот публично откажется от управления ею. Если такое решение все же примут, для рядовых пользователей это не будет автоматическим правонарушением. Наличие приложения, аккаунт и обычная переписка или чтение каналов сами по себе не приравниваются к участию в деятельности экстремистской организации, а ответственность зависит от конкретных доказанных действий и намерений человека, — пояснила Душаева.

По ее словам, любые финансовые операции россиян в пользу платформы после признания ее экстремистской будут нести определенные риски. Адвокат отметила, что граждан РФ могут привлечь к уголовной ответственности именно за денежные переводы, донаты и платное продвижение материалов.

Риски возникают не от чтения или переписки, а от денег и публичной поддержки Telegram: платное продвижение, донаты и переводы в пользу платформы после признания ее экстремистской подпадают под финансирование экстремизма. Более тяжелая статья об участии в экстремистской организации на практике применяется к администраторам и тем, кто целенаправленно нарушает закон, а не к обычным читателям, — заключила Душаева.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев выразил мнение, что Дуров в своем публичном канале хорохорится, иронизируя над статусом террориста. По словам парламентария, предприниматель напрасно игнорирует серьезность предъявляемых со стороны российских властей претензий.