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03 августа 2026 в 11:59

Врач рассказала, какая рыба лучше всего подойдет для восполнения омега-3

Эндокринолог Чадина призвала употреблять больше лосося для восполнения омега-3

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Для восполнения омега-3 рекомендуется есть жирную морскую рыбу, в том числе лосось, скумбрию и сельдь, посоветовала в беседе с «Газетой.Ru» эндокринолог Наталья Чадина. Врач также посоветовала добавлять в рацион больше сардин, анчоусов и тунца. По ее словам, для большинства здоровых взрослых людей достаточно употреблять эти продукты два-три раза в неделю.

Наиболее богаты этими жирными кислотами лосось, скумбрия, сельдь, сардины, анчоусы, форель и некоторые виды тунца. Именно в такой рыбе содержатся эйкозапентаеновая (EPA) и докозагексаеновая (DHA) кислоты — формы омега-3, которые наиболее хорошо усваиваются организмом. Рыба — не единственный источник омега-3. Эти жирные кислоты также содержатся в льняном семени, семенах чиа, грецких орехах и некоторых растительных маслах. Однако в них преобладает альфа-линоленовая кислота (ALA), которая лишь частично превращается в организме в EPA и DHA. Поэтому именно рыба остается наиболее ценным пищевым источником этих соединений, — отметила Чадина.

Врач добавила, что жирная морская рыба не только снабжает организм омега-3, но и служит источником полноценного белка, витамина D, йода, селена и других важных микроэлементов. По ее мнению, полезность этого продукта во многом зависит от способа приготовления: лучшими из них считаются запекание, приготовление на пару или на гриле.

Ранее диетолог Дарья Русакова заявила, что дикие виды красной рыбы наиболее насыщены жирами, белками и микроэлементами. Специалист подчеркнула, что, например, лосось особенно богат минералами — фосфором, цинком, магнием и селеном.

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