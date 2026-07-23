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23 июля 2026 в 16:12

Эндокринолог перечислила главных врагов когнитивного здоровья

Эндокринолог Медведева: хронический стресс разрушает когнитивное здоровье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Постоянное эмоциональное напряжение, сбои циркадных ритмов и дефицит сна, гиподинамия, неправильное питание и когнитивная перегрузка разрушают здоровье мозга, предупредила Екатерина Медведева. По ее словам, переданным «Леди Mail», работа этого органа зависит от множества факторов, в том числе от сна, энергообмена в клетках, баланса нейромедиаторов, кровоснабжения, гормонов и не только.

Хронический стресс, нарушение циркадных ритмов, недостаток физической активности, избыток ультрапереработанной пищи и постоянная когнитивная перегрузка не вызывают структурного повреждения нервной ткани, однако способны снижать эффективность работы нейронных связей, отвечающих за внимание, память и исполнительные функции, — отметила Медведева.

Она подчеркнула, что дефицит витаминов группы В, железа и фолатов также негативно влияет на когнитивные функции. Другими негативными факторами она назвала употребление трансжиров и ультрапереработанных продуктов, а также излишнюю многозадачность и постоянное переключение внимания между разными цифровыми устройствами.

Ранее невролог Галина Чудинская заявила, что аэробные упражнения, в том числе ходьба, бег и плавание, и другая физическая активность помогут сохранить здоровье мозга до глубокой старости. По ее словам, даже прогулка на 45 минут в день улучшает память и снижает риск деменции.

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