Эндокринолог перечислила главных врагов когнитивного здоровья

Постоянное эмоциональное напряжение, сбои циркадных ритмов и дефицит сна, гиподинамия, неправильное питание и когнитивная перегрузка разрушают здоровье мозга, предупредила Екатерина Медведева. По ее словам, переданным «Леди Mail», работа этого органа зависит от множества факторов, в том числе от сна, энергообмена в клетках, баланса нейромедиаторов, кровоснабжения, гормонов и не только.

Хронический стресс, нарушение циркадных ритмов, недостаток физической активности, избыток ультрапереработанной пищи и постоянная когнитивная перегрузка не вызывают структурного повреждения нервной ткани, однако способны снижать эффективность работы нейронных связей, отвечающих за внимание, память и исполнительные функции, — отметила Медведева.

Она подчеркнула, что дефицит витаминов группы В, железа и фолатов также негативно влияет на когнитивные функции. Другими негативными факторами она назвала употребление трансжиров и ультрапереработанных продуктов, а также излишнюю многозадачность и постоянное переключение внимания между разными цифровыми устройствами.

Ранее невролог Галина Чудинская заявила, что аэробные упражнения, в том числе ходьба, бег и плавание, и другая физическая активность помогут сохранить здоровье мозга до глубокой старости. По ее словам, даже прогулка на 45 минут в день улучшает память и снижает риск деменции.