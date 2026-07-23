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23 июля 2026 в 16:50

Политолог рассказал о результатах встречи Лаврова и Рубио

Политолог Рудаков: США готовы содействовать завершению украинского конфликта

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Ron Sachs — Cnp For Ny Post/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Госсекретарь Марко Рубио во время беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что США готовы играть «конструктивную роль» в завершении конфликта на Украине, заявил «ФедералПресс» политолог Александр Рудаков. Он отметил, что это противоречит его прежним словам о прекращении американского «посредничества».

Примечательно, что встреча состоялась по инициативе американской стороны. В этом смысле позитивное значение имеет сам факт переговоров: обмен мнениями и позициями по широкому спектру международных вопросов свидетельствует о том, что диалог между двумя сверхдержавами сохраняется, — заявил Рудаков.

Политолог подчеркнул, что Рубио также анонсировал обсуждение «новых идей» — так называемых альтернатив Анкориджу, — но не раскрыл их суть. По его словам, любые дальнейшие договоренности будут зависеть от баланса сил и осознания американской стороной рисков конфронтации.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия успешно реализует все цели спецоперации, несмотря на позицию американской стороны в вопросе урегулирования конфликта. По его словам, Лавров на встрече с Рубио пресек попытки Киева перевернуть картину о положении ВСУ на фронте.

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