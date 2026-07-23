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23 июля 2026 в 17:19

Названа причина, по которой ЦБ может не снизить ключевую ставку 24 июля

Аналитик Малиновский: ЦБ может не снизить ставку из‑за топливного фактора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Банк России на заседании 24 июля, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%, заявил NEWS.ru главный аналитик Центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Малиновский. По его словам, регулятор обратит внимание на ситуацию с топливом: если она будет признана не временной, ЦБ приостановит цикл смягчения денежно-кредитной политики.

Будет ли Банк России учитывать в своем решении ситуацию на топливном рынке или станет рассматривать ее как временный фактор, не связанный с экономической ситуацией в стране, — от этого, вероятно, будет зависеть, продолжит ли регулятор снижение ключевой ставки или сделает паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Мы все же ставим на сохранение ставки на уровне 14,25%, — сказал Малиновский.

И, конечно, крайне важным для рынка станет публикация обновленного макроэкономического прогноза, который покажет, на какое отклонение траектории ключевой ставки от «базового курса» ориентируется ЦБ, добавил он.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявлял NEWS.ru, что Центробанк, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% по итогам заседания 24 июля. По его мнению, в лучшем случае показатель будет снижен до 14%.

До этого стало известно, что во втором квартале экономическая активность в России превзошла показатели начала года. Это создает благоприятные условия для роста ВВП в годовом выражении. Структурные изменения в экономике сделали различия в темпах развития между секторами более очевидными.

Экономика
Россия
ключевая ставка
Центральный банк России
ЦБ РФ
Екатерина Свинова
Е. Свинова
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