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15 июля 2026 в 19:00

ЦБ зафиксировал возобновление роста экономики

Банк России сообщил о возобновлении роста экономики во втором квартале

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Экономическая активность в России во втором квартале превысила показатели начала года, что создает предпосылки для роста ВВП в годовом выражении, об этом говорится в бюллетене «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования Банка России. Регулятор отмечает, что после спада деловой активности экономика начала восстанавливаться, хотя и столкнулась с негативным шоком предложения.

Уровень экономической активности во II квартале был выше, чем в I квартале, что позволяет ждать перехода к росту ВВП в годовом выражении, — указали в сообщении.

В регуляторе обратили внимание на то, что восстановление деловых процессов происходит неравномерно. Разрыв в темпах развития между различными секторами стал более заметным на фоне структурных изменений в экономике.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин подчеркнул, что регулятор вынужден учитывать динамику цен на горючее и инфляционные настроения населения при формировании денежно-кредитной политики. По его словам, влияние топливного рынка на ожидания по будущему росту цен будет напрямую анализироваться при принятии решений о ключевой ставке.

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