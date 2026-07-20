Стало известно, изменится ли ключевая ставка 24 июля

Центральный банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% по итогам заседания 24 июля, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его мнению, в лучшем случае показатель будет снижен до 14%.

24 июля у Банка России, возможно, будут два решения. Первое — сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 14,25%, второе — это снижение до 14%. Идет небольшое замедление инфляции. Годовой показатель на 6 июля упал с 6,01% до 5,61% на 29 июня. Это объясняется тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября. Высокие темпы недельной инфляции во многом были обусловлены существенным ростом цен на бензин и дизельное топливо — на 2,1% и 3,4% соответственно. При этом плодоовощная продукция с 30 июня по 6 июля подешевела на 0,4%, — поделился Щербаченко.

Он подчеркнул, что пауза в действиях Банка России по снижению ключевой ставки может быть вызвана внешними геополитическими рисками. В частности, по словам доцента, напряженность между США и Ираном из-за Ормузского пролива усиливает опасения. Кроме того, отметил эксперт, рост кредитования, уровень которого оказался выше на 17,2% относительно мая, также может повлиять на ситуацию.

В июне все сегменты показали положительную динамику. Наибольший прирост был замечен в сегменте ипотечного кредитования. В июне 2026 года прирост составил +47,3% к прошлому месяцу. Наименьший прирост показали автокредиты. Выдачи составили 175,3 млрд рублей, что на 1,4% выше, чем в мае 2026 года, — заключил Щербаченко.

Ранее стало известно, что во втором квартале экономическая активность в России превзошла показатели начала года. Это создает благоприятные условия для роста ВВП в годовом выражении. Структурные изменения в экономике сделали различия в темпах развития между секторами более очевидными.