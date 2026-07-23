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23 июля 2026 в 16:18

Врач объяснила, какие шаги помогут бросить курить

Врач Шитова: смена привычных ритуалов поможет бросить курить

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Смена привычных ритуалов поможет бросить курить, заявила NEWS.ru ведущий врач-терапевт цифровой клиники Страхового Дома ВСК Екатерина Шитова. По ее словам, чтобы избавиться от никотиновой зависимости, надо четко определить «день Х» и обязательно сообщить о своем решении близким.

Первое ключевое действие, чтобы бросить курить — четко выбрать «день Х» в ближайшие две-четыре недели и сообщить о нем близким. Полезно выписать личные причины бросить: здоровье, деньги, пример детям и держать список под рукой. Я прошу пациентов оценить готовность по шкале от нуля до 10. Если меньше семи, стоит дополнительно обсудить страхи: прибавка веса, раздражительность, «без сигареты не расслаблюсь» и заранее продумать, как с ними справляться, — пояснила Шитова.

По ее словам, не стоит пренебрегать внешней поддержкой: обращение к специалистам на личных консультациях или в группах, а также звонки в профильные службы и использование онлайн-ресурсов существенно увеличивают вероятность того, что человек сможет надолго сохранить отказ от сигарет. Она отметила, что такой комплексный подход дает наилучшие результаты в борьбе с никотиновой зависимостью.

За несколько дней до отказа от курения важно убрать сигареты, зажигалки, пепельницы, не держать «запас на всякий случай». Желательно изменить привычные ритуалы: другой маршрут до работы, кофе без «перекура», перерывы заполнять короткой прогулкой или дыхательными упражнениями. При острой тяге помогают правило «подождать пять минут», медленное питье воды, жвачка, быстрая ходьба. Для работы с выработанными паттернами поведения — имитация курения через «дыхательные палочки» или коктейльные трубочки. Индивидуальное или групповое консультирование, телефонные и онлайн‑службы поддержки статистически повышают шансы на длительный отказ от курения, — подытожила Шитова.

Ранее врач высшей категории Александр Миклин заявил, что вейпы могут привести к возникновению рака. Он отметил, что наибольшую угрозу представляют жидкости неизвестного происхождения.

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