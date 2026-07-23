Врач перечислила продукты, которые ошибочно считают полезными

Йогурты с добавками, мюсли, гранолы и соки многие ошибочно считают полезными, предупредила ассистент кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии ИБПЧ Пироговского университета Анастасия Гвоздкова. В разговоре с «Чемпионатом» специалист обратила внимание, что часто продукты, на которых стоят пометки «ПП» или «фитнес», содержат большое количество сахара и насыщенных жиров.

Полезное питание — это не отказ от всего вкусного, а разумный выбор. Чем проще продукт и чем меньше в нем добавленного сахара и переработанных продуктов, тем лучше, — пояснила специалист.

Кроме того, по ее словам, не стоит увлекаться обезжиренными продуктами и протеиновыми батончиками. Гвоздкова также порекомендовала заправлять салаты лимонным соком, йогуртом без сахара или горчицей.

Ранее врач общей практики Елена Павлова предупредила, что фитнес-трекеры могут вызывать стресс и страх перед едой у людей, склонных к тревожности или перфекционизму. По ее словам, чрезмерный контроль цифр и подсчет калорий повышают риск развития расстройств пищевого поведения.