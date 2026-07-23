Диетолог заявила о пользе семейных обедов для подростков

Совместные семейные трапезы способствуют формированию правильных пищевых привычек у подрастающего поколения, рассказала ИС «Вести» кандидат медицинских наук, терапевт и диетолог Юлия Чехонина. По ее мнению, важно привлекать подростка к совместному приготовлению блюд и общаться за обеденным столом на интересные темы.

Показывать собственным примером, как должно строиться питание. То есть, это какие-то совместные семейные трапезы с обсуждением каких-то интересных семейных тем, это привлечение подростка к приготовлению этих блюд, — выразила свою точку зрения врач.

Кроме того, эксперт дала рекомендации на случай, если ребенок проявляет повышенный интерес к фуд-контенту в интернете. При обнаружении такого увлечения родителям следует деликатно поинтересоваться причинами такого внимания. В дальнейшем взрослым нужно направить ребенка в сторону критического восприятия получаемой информации. Это поможет подростку научиться самостоятельно отличать качественный контент от вредного. Соблюдение этих простых правил позволит уберечь несовершеннолетних от опасных пищевых экспериментов и расстройств.

Ранее врач общей практики Елена Павлова предупредила, что фитнес-трекеры могут вызывать стресс и страх перед едой у людей, склонных к тревожности или перфекционизму. По ее словам, чрезмерный контроль цифр и подсчет калорий повышают риск развития расстройств пищевого поведения.